أسعار تذاكر زيارة الأهرامات في عيد الفطر.. مجانا للأطفال

زيارة أهرامات الجيزة تعد من أبرز الخيارات المطروحة لدى الأسر المصرية في خروجات عيد الفطر 2023، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة في فصل الربيع هذه الأيام، وفي إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية دعت الوزارة المواطنين لزيارة الأماكن الأثرية العريقة والتي تذخر بها مصر، كما اتخذت قرارات جديدة فيما يخص مواعيد الزيارات لبعض المواقع الأثرية.

أسعار تذاكر زيارة الأهرامات للمصريين

وجاءت أسعار تذاكر زيارة الأهرامات للمصريين كالتالي: 60 جنيها للكبار، وللطالب المصرى سعر التذكرة 30 جنيها، فيما يسمح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات مجانا.

وتأتي مواعيد الزيارة المسموح بها من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت مؤخرا مدّ مواعيد العمل الرسمية بمنطقةال أهرامات بدءا من الأول من مايو 2023 لتستقبل زائريها من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة السادسة مساء على أن يتم إغللق شباك التذاكر في الساعة الخامسة مساء.

كما قررت مدّ مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير بدءًا من 21 إبريل 2023 ليستقبل الزوار يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتأتي القرارات الجديدة في إطار خطة الوزارة لتنشيط حركة الزيارة الوافدة لمختلف المتاحف والمواقع الأثرية.