ما تأثير كعك العيد والحلويات على مرضى الكوليسترول؟.. «الصحة» تجيب

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من الإسراف في تناول كمية كبيرة من كعك العيد والحلوى الغنية بالدهون والسكريات في مكوناتها لما لها من أضرار على صحة القلب والشرايين وخاصة على مرضى الكوليسترول.

وقالت الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب في فيديو عبر قناة وزارة الصحة على موقع «يوتيوب»، إن مختلف الدوريات والأبحاث العلمية الحديث قد أثبتت وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بكل أمراض القلب.

وأوضح: أن الدهون الثلاثية التي تدخل الجسم من الأكل خصوصا التي تتواجد بوفرة في كعك العيد والسكريات والأطعمة الدسمة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تتسبب في إحداث حالة من الخمول في الكوليسترول النافع (الحميد) في حين تجعل الكوليسترول منخفض الكثافة (الضار) حجمه يختلف ويصبح أكثر قدرة على اختراق الشرايين.

أضرار الكعك على مرضى الكوليسترول

وأوضح أن الدهون الثلاثية تقوم بعمل تحوير في الكوليسترول الضار بما يسهل اختراقه الشرايين وبالتالي الترسيب عليها، ومن هنا تشكل هذه الأطعمة عامل خطورة على مرضى الكوليسترول.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت مؤخرا من مخاطر الإسراف في تناول كعك العيد والحلوى تزامنا مع إجازة عيد الفطر 2023، موضحة ارتفاع السعرات الحرارية في كل من الحلويات، والتي تصل إلى 200 سعر حراري في قطعة الكعك.