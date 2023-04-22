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«الخارجية اللبنانية» تنصح مواطنيها في السودان بعدم استعمال السيارات الخاصة

كتب:

أ ش أ
10:24 م | السبت 22 أبريل 2023
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

نصحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مواطنيها الموجودين في السودان بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه إلى المراكز الحدودية والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا على أمنهم وسلامتهم.

آخر التطورات في السودان

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم حول آخر التطورات في السودان، في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين الموجودين في السودان والراغبين بالتوجه على مسئوليتهم الشخصية برا إلى الحدود المصرية.

ودعت الخارجية المواطنين الراغبين في التوجه برا للحدود المصرية إلى إيداع صور لجوازات سفرهم إلى سفارة لبنان في القاهرة إليكترونيا.

وطلبت من اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها إلى الأراضي المصرية، مؤكدة أن السلطات المصرية يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الأذونات، مشيرة إلى أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغ المواطنين بالموافقات فور تبلغها من السلطات المصرية.

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بقلم أ ش أ