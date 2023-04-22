عصام السقا: «حبيت شخصية نعيم من كلام محمد سامي عنها»

قال الفنان عصام السقا، إن أداءه لدور نعيم في مسلسل جعفر العمدة جاء بعد اتصال من المخرج محمد سامي يطلب لقاءه في مكتبه، متابعا: «وجدت محمد سامي وضع أسماء الشخصيات وأسماء الممثلين عليها وطلب مني تأدية دور نعيم».

وأضاف السقا، خلال برنامج «واحد من الناس»، المذاع على قناة «الحياة»: «أحببت الشخصية أثناء حكي محمد سامي لها، وكان هناك توفيق من الله عز وجل خلال قيامي بأداء هذا الدور».

عصام السقا: استلمت 30 حلقة من محمد سامي

وتابع: «حصلت من محمد سامي على الورق وكان 30 حلقة كاملة وهذا ما جعلني أتفحص الشخصية بشكل كامل، وقرأت الورق وأبلغت سامي بالموافقة، نعيم شخص جدع للغاية ويحب عائلته، وتكوين الشخصية كان محيرا للغاية».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان وعصام السقا، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي.