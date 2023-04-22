زينة: نهاية جعفر العمدة لم تتغير.. ومحمد رمضان فنان مهذب

نفت الفنانة زينة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا باهرًا في موسم رمضان الماضي، إذ ذكرت أن فريق عمل المسلسل انتهى من تصوير الحلقات في مارس الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تُصور أي مشاهد في رمضان.

زينة: رمضان عنده جمهور ضخم

وأضافت «زينة»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الفنان محمد رمضان بطل مسلسل جعفر العمدة مهذب في التعامل مع زملائه في العمل، ويعطي كل ممثل قدره ولا يقلل من أحد أبدا: «رمضان عنده جمهور ضخم وهو ظاهرة ومحبوب».

زينة: أتفرغ في رمضان للعبادة والطهي

ومن ناحية أخرى، أكدت الفنانة زينة، أنها لم تصور أي مشاهد خلال شهر رمضان، وتتفرغ في الشهر الكريم للعبادة والطبخ، مؤكدة أنها تُجيد طهي الدجاج لكن لم تتذوقه أبدًا طوال حياتها لكنها تقوم بطهيه من أجل أبنائها أو أصدقائها الذين يفضلون تناوله من يدها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تجيد عمل الحلويات ولا تتناولها على الإطلاق.