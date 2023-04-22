تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مدينة الجلالة (صور)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة، خاصًة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة.

وشملت جولة الرئيس، عددًا من المناطق في مدينة الجلالة خاصًة منطقة مرتفعات الجلالة التي تقع على مساحة 120 فدانا، وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية، وعلى ارتفاع 250 مترا أعلى سطح البحر.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناطق المنتجات والكورنيش والنصب التذكاري بمدينة الجلالة، والتقى القائمين على المشروع وهنأهم بالعيد، واطمأن منهم على سير العمل بالمشروع.