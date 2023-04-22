محمد رمضان: فيلم «هارلي» يحمل رسالة جيدة ومهمة

قال الفنان محمد رمضان، إنه يُنافس في السينما خلال الفترة الحالية بفيلم «هارلي»، إذ يُجسد فيه شخصية شاب يدخل في عالم العصابات وتعاطي المخدرات، موضحًا أن فيلم «هارلي» يحمل رسالة مهمة تدعمها وزارة التضامن، ومكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

بحب فيلم «هارلي» وبقدم فيه شخصية جميلة

وأضاف «رمضان»، خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، «هارلى شخصية مهندس ميكانيكا يحب الموتوسيكلات لذلك لقب بهارلى وهو أشهر ماركة موتوسيكلات، أنا بحب الفيلم ده، وبقدم فيه شخصية جميلة».

فيلم «هارلي» يحمل رسالة مهمة

وتابع الفنان محمد رمضان: «شخصية هارلي في الفيلم يتم استغلاله من قبل زعيم مافيا يقوم بدوره الفنان محمود حميدة ويستغل سرعته الفائقة لتنفيذ بعض العمليات، هارلي شاب مثله مثل بعض الشباب عندما يكون لديه أموال كثيرة يفقد أشياء كثيرة في حياته ولكنه يعود عن الطريق الخاطئ».