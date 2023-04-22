محمد رمضان: النجاح الباهر لـ«جعفر العمدة» في الشام والخليج إنجاز لمصر

قال الفنان محمد رمضان، إن الدراما المصرية ستظل رائدة في الوطن العربي، وتظل الأولى ودائما في المقدمة، موضحًا أن إحصائيات منصة المشاهدات العربية مؤشر عظيم ولكن ليس جديدا على بلدنا: «سعيد للغاية بالإحصائيات ونتائج المشاهدات في الدول العربية لمسلسلي جعفر العمدة».

مسلسل «جعفر العمدة» حقق إنجازا ونجاحا كبيرا

وأضاف «رمضان»، خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه مسلسل «جعفر العمدة» حقق إنجازا ونجاحا كبيرا للدولة المصرية قبل ما يُحقق نجاحا لشخصه.

جعفر العمدة رقم واحد في الخليج ودول الشام

وتابع الفنان محمد رمضان: «لما يكون المسلسل المصري رقم واحد في الخليج رغم وجود دراما خليجية ويكون رقم واحد في دول الشام سوريا والأردن ولبنان ده إنجاز».