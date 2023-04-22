عرض فيلم «هارلي» لـ محمد رمضان في المحافظات بأسعار مخفضة.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أماكن عرض فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك في مواقعها المختلفة بالمحافظات ضمن خريطة مشروع «السينما الشعب» الذي تطرح من خلاله وزارة الثقافة أحدث العروض السينمائية بأسعار 40 جنيها للتذكرة وتزامنا مع العرض التجاري لهذه الأفلام في دور العرض والمولات الكبرى.

وأضاف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، في تصريحات لـ«الوطن»: مشروع سينما الشعب يعرض فيلم هارلي للفنان محمد رمضان في 8 مواقع تابعة للمشروع في القاهرة والمحافظات وهي:

قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور، إلى جانب عرض الفيلم في قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بالقاهرة.

فيلم هارلي للنجم محمد رمضان

وفيلم «هارلي» بطولة نخبة من النجوم؛ محمود حميدة ومحمد رمضان ومي عمر وأحمد داش، وتأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير، وحقق الفيلم 5 ملايين و182 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو يعتبر من الأرقام القياسية، حسب تقديرات موزعي السينما.

ويدور العمل حول هارلي مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع أهله لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته، إلى تغير مساره والعمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.