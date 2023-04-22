بعد تصدره إيرادات أفلام أول أيام العيد.. إشادات بـ محمد رمضان

استطاع محمد رمضان أن يستمر في نجاحه الذي بدأ منذ بداية رمضان واستمر حتى 30 يوما بمسلسل جعفر العمدة، وبعدها استثمر النجاح دراميا، في السينما من خلال فيلم هارلي، المعروض حاليا في السينمات بداية من يوم وقفة عيد الفطر.

واستطاع الفيلم أن يتصدر إيرادات شباك التذاكر منذ أول أيام عيد الفطر، فكسر مساء أمس حاجز الـ5 ملايين جنيه، في ثاني أيام عرض الفيلم.

وحقق الفيلم ومحمد رمضان إشادات كبيرة عبر السوشيال ميديا، وكان أولها من الإعلامي ممدوح موسى وكتب: «نجاح في رمضان ونجاح في العيد يبقى ده محمد رمضان مليون مبروك تصدر الإيرادات».

كما كتب أيضا المخرج شريف سمير: «تتفق معاه أو تختلف أنت حر لكن لما يبقى نجاح ساحق في رمضان بمسلسل جعفر العمدة ونجاح في العيد بفيلم هارلي يبقي محمد رمضان يستحق لقب نمبر وان».

إشادات بمحمد رمضان

وتفاعل العديد مع تصدر محمد رمضان لإيرادات أفلام العيد، فكتب أحد المتابعين: «إن شاء الله محمد دايما مجتهد ومتفوق، في القمة ثقة في الله نجاح دايما يا رب»، وكتب آخر: «إنت عامل شغل جميل جداً وتستاهل كل خير ربنا يوفقك يا رب العالمين».

وكتب أيضا أحد المتابعين: «فيلم هارلي إيراد تاريخي في أول يوم عرض! تخيلت حجم الجماهيرية لمحمد رمضان ولا لسه؟ الحل إيه في الظاهرة دي، مش إنك تهدمه لا إنك تدعم نجوميته كبلد وتصنع له أفلام ومسلسلات أهم ويستغل في مشاريع فنية عالية الجودة وبالغة التأثير في نوع جمهور مستحيل تجمعه كده على نجم شعبي بسهولة».

أبطال فيلم هارلي

يذكر أن فيلم هارلي، يشارك به عدد كبيرمن الفنانين ومن بينهم محمود حميدة، مى عمر، أحمد داش، كما تشارك مى كساب كضيفة شرف.