محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: «أنا شخصيا لا يمكن أتجوز 4 سيدات زي جعفر العمدة»

قال الفنان محمد رمضان، إن حوارات مسلسل جعفر العمدة بالكامل من كتابة المخرج الكبير محمد سامي، مضيفا «محمد سامي أشاد بي وقال إنه بيعطيني الجملة سنتيمتر وترجع له متر، ومع ذلك عمري ما غيرت في معنى الحوار المكتوب في الورق لأن بحترم ده جدا».

شركاء بنسبة 50% في جعفر العمدة

وتابع رمضان خلال استضافته بببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع على فضائية DMC، «نجاح جعفر العمدة له شركاء بنسبة 50% وهي الورق السليم مع المخرج الشاطر والديكور الصحيح، لأنهم السبب في تكوين شكل الشخصية الخارجي، وأنا دورى شكل الشخصية الداخلي».

جعفر كان شخص متحضر مع المرأة

وأضاف الفنان محمد رمضان: «جعفر كان شخص متحضر مع المرأة ورومانسي يسمع أم كلثوم ومخلص فلم يخن أي زوجة له، وأنا كمحمد رمضان لا يمكن أتزوج 4 سيدات، فزوجتي تؤدي لي كل احتياجاتي وتملأ حياتي وقلبي وليس لدي الفراغ العاطفي الذي يجعلني أتزوج 4 سيدات».