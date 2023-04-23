محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: رفضت اقتراح عمل الجزء الثاني من جعفر العمدة

قال الفنان محمد رمضان، إن شخصية جعفر العمدة صادقة للدرجة التي تجعل المشاهد يعتقد أن جعفر العمدة حقيقي في كلامه وطريقة جلسته وتصرفاته وتعاملاته مع الناس، مضيفا: «اشتغلت عمل الأسطورة بتركيز كبير وبإخلاص شديد، وكنت بعتبره تحدي كبير لي وللمخرج محمد سامي، وقلت له ثقة في الله هنتخطى ابن حلال».

محمد رمضان في الأسطورة والبرنس

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»: «مسلسل الأسطورة قدمناه بتركيز كبير أوي، والبرنس كان اختبار مهم وتحدي أكبر من الأسطورة ، والحمد لله الأسطورة والبرنس حققوا النجاح اللي تمنيناه».

الجزء الثاني من جعفر العمدة

وتابع الفنان محمد رمضان :«في اقتراحات بإننا نعمل الجزء الثاني من جعفر العمدة، لكن رفضت الفكرة تماما، والحمد لله قدرنا نقدم جعفر العمدة بشخصية واثقة في نفسها بشكل كبير»، مضيفا «نحن صناع ترفيه ولا بد أن تسود روح الترفيه والضحك موقع التصوير، فنحن نصنع السعادة للجمهور وبالتالي لا بد أن يكون صناع العمل سعداء مع بعضهم وهو ما نهتم به بشكل كبير».