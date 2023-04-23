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محمد رمضان يكشف لـ صاحبة السعادة سبب إعادة مشهد ضرب «نرجس» في جعفر العمدة

كتب:

محمد ايمن
12:42 ص | الأحد 23 أبريل 2023
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن مشهد دخوله بعايدة على زوجاته السابقين كان في شكل «وان شوت»، مضيفا «عرفتها على دلال ونرجس وثريا، بس في لقطة وأنا بضرب نرجس برجلي اتزحلقت ووقعت، وهو مشهد مقبول لكن أعادنا المشهد عشان نطلع شكل جعفر العمدة بالهيبة اللي معروفة عنه من أول المسلسل».

 

أداء الشخصيات مختلف عن أي عمل قدمته

وتابع رمضان خلال استضافته بببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية DMC، «أداء الشخصيات مختلف عن أي عمل قدمته، لأن كل شخصية لها ظروفها وتفاصيلها، لأن في التمثيل عندنا فلسفة المهنة ومن خلالها لازم أغير كلامي وطريقة قعدتي، وفي فلسفة البيئة فمثلا سكان الوجه البحري درجة الحرارة عندهم معتدلة والجو جميل فتلاقي كلامهم مرتاح على عكس وجه قبلي بتلاقي في شد في الكلام بسبب درجة الحرارة».

وأضاف: «المناطق العشوائية بيبقى ليها طبيعة مختلفة فيها مشهد كشك السجائر جنب مزلقان القطار وصوت الإنذار مع نداء القهوجي والبائع المتجول في شكل متكامل يخرج ممثل يتحدث بلهجة تناسب هذه البيئة».

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بقلم محمد ايمن