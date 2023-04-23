زينة لـ إيمان الحصري: «كانوا بيقولوا عليّ وشي معضم.. ودلوقتي بيقلدوني كموضة»

قالت الفنانة زينة، إنها راضية كل الرضا عن شكلها وسعيدة بهذا الأمر، كما أنها ترفض قص شعرها، «كانوا بيقولوا عليا وشي معضم، دلوقتي بيقلدوني وبيعملوا زي وشي كموضة وبيرفعوا الوش»، موضحة أنها عندما تسافر إلى خارج البلاد «بشوف بنات كتير، وبشوف أني أجمل منهم، بحاول أكون أنا».

زينة: أنفق كل أموالي على الموضة والملابس

وأضافت «زينة»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها تنفق كل أموالها على الموضة والملابس، ومن الممكن أن تسافر خصيصًا من أجل شراء شنطة حال إعجابها به، لكن هذا الأمر أصبح صعبا بعد الإنجاب، لكنها ترتدي الملابس التي تقوم بشرائها عدة مرات.

وأوضحت الفنانة زينة، أن أبناءها «متعبين» ولم تتعود على المسؤولية في البداية لكن تعودت عليها بسبب أبنائها، «لدي قناعة، وبعمل علشان اشتري اللي بحبه، ووالدتي تقف بجواري وتساعدني حتى الآن».