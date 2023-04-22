زينة: كنت أنانية جدا قبل وفاة والدي.. وأسرتي رفضت دخولي التمثيل

قالت الفنانة زينة، إنها ورثت عن والدها إسعاد من حولها: «أنا كنت أنانية وعمري ما فكرت في اللي حواليا عايزين ايه، لكن بعد وفاته كل ده اتغير»، موضحة في الوقت ذاته أن أسرتها كانت رافضة تمامًا دخولها مجال التمثيل: «دول كانوا رافضين مجال التمثيل تماما، وده خلاني ألجأ إلى التصوير دون علمهم».

وأضاف «زينة»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها في إحدى المرات اكتشفت أسرتها أمرها خلال ذهابها للتصوير: «رفضوا مشاركتي في العمل، وده كان هيتطلب تعويض 3 ملايين جنيه بس الحمد لله الموضوع عدى».

الصعوبات التي تعرضت لها في التصوير

وعن الصعوبات التي تعرضت لها في التصوير، قالت الفنانة زينة: «في تصوير مسلسل الليلة واللي فيها جالي ضربات قلب عشان كنت مرعوبة من الشخصية فكرة إن سماح أنور هتشوف قتيل وأنا عشان متكتشفنيش ممكن أقتلها كانت مخوفاني ومقدرتش أستحملها».