زينة: المناسبات بتقلب عليا المواجع.. والشغل في رمضان متعب

تحدثت الفنانة زينة عن طقوسها في عيد الفطر المبارك، إذ ذكرت أن المناسبات تُقلب عليها المواجع سواء كانت مناسبات في شهر رمضان الكريم أو العيد أو أعياد الميلاد: «بفتقد أبويا أوي لأنه كان بيطبخ لنا وبيعمل لنا كل حاجة في رمضان، غير أنه كان له معايا ذكريات حلوة في العيد».

زينة: العمل في شهر رمضان متعب للغاية

وأضافت «زينة»، خلال حوارها في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن العمل في شهر رمضان متعب للغاية، وبالتالي في أي مسلسل تشارك فيه تعمل على انتهاء التصوير قبل دخول الشهر الكريم إذ تتفرغ للعبادة والطبخ.

زينة: يضحكني تمثيل الأطفال لجعفر العمدة

وعن أفضل رد فعل على مسلسل جعفر العمدة الذي شاركت فيه بموسم رمضان الماضي، قالت الفنانة زينة: «أكثر ما يضحكني تمثيل الأطفال لجعفر العمدة، ما جعل الأسرة المصرية تتجمع حوله بدون اختلاف، جمهور محمد رمضان كبير جدا وعندما يؤدى عمل الجمهور يحبه».