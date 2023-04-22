هالة صدقي تمازح جمهور «معكم منى الشاذلي»: «كويس إن صفصف وصلت للتشيرتات»

مازحت الفنانة هالة صدقي، جمهور برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلي، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، خلال استضافتها للاحتفال بها عقب نجاح مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، في موسم رمضان الماضي، إذ ظل جمهور البرنامج يصفقون ويهتفون بـ«صفصف» فور دخولها.

وقالت منى الشاذلي: «الملكة صفصف، الناس كلها مش وراها غير صفصف، قاعدين على الفطار صفصف، حتى الناس بدأت تحط صورك على التيشيرتات، الناس بتنزل تشتري عباية صفصف»، ومازحتها هالة صدقي: «الحمد لله أن صفصف وصلت للتشيرتات».

هالة صدقي: أخذت كورتيزون لعلاج ورم وشي من أجل التصوير

وعن كواليس مسلسل جعفر العمدة، قالت الفنانة هالة صدقي: «في مشهد السجن مع محمد رمضان كان عندي حساسية ووشي وارم جدا وكنت تعبانة، خدت كمية كبيرة من الكورتيزون عشان أعالج الورم اللي في وشي عشان أعرف أصور».