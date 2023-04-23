مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة في البحيرة

لقي طفل مصرعه غرقاً داخل حمام سباحة خاص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

غرق طفل في حمام سباحة بالبحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات مركز ومدينة أبو المطامير، بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص.

التحفظ على جثة الطفل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة طفل يدعى "محمد عبد الحكيم الطحاوي" 14 عاما، مقيم بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام وتم إبداعها بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم أحد أهالي قرية كوم الفرج، أن الطفل كان في نزهة عيد الفطر مع أصدقائه وذويه داخل حمام السباحة.