التصريح بدفن طفل غرق في ترعة بسوهاج.. لا شبهة جنائية

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، بدفن طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه إحدى الترع، وتم العثور على الجثة وانتشالها، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

تغيب الطفل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتغيب الطفل «ع. ع. ع»، 7 سنوات، يقيم في قرية الهيشة دائرة المركز، عن منزله من يوم الخميس الماضي، عقب خروجه للهو أمام منزله.

وبتكثيف البحث، تبين العثور على جثة المذكور غارقًا في مياه الترعة المجاورة للطريق الزراعي الفرعي، ناحية منزل أسرته، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال أهل الطفل تبين أن المذكور متغيب منذ الخميس الماضي، وجرى البحث عنه، حتى تم العثور عليه غارقًا في ترعة مجاورة لمنزله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.