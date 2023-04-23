محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: «كنت بنام في العربية من ضغط تصوير جعفر العمدة»

أوضح الفنان محمد رمضان، أنه تعرض لضغط كبير في الوقت خلال تصوير مسلسل جعفر العمدة، متابعا: «كنت بنام 7 أو 8 ساعات متقطعين، منهم ساعة في السيارة وساعات في المنزل، وصاحبي هو زميلي في العمل بشكل عام».

محمد رمضان والدموع

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»: «طبيعة شخصيتي إن دموعي مش قريبة ولكن في عملي ألمس الحالة التي تشعر بها الشخصية من خلال الدموع، وده فعلا بيأثر في الناس بشكل كبير لأن مشهد الدموع صادق جدا بالنسبة للمشاهد».

بكاء محمد رمضان

وعن المرات التى بكى فيها الفنان محمد رمضان في حياته قال: «بكيت عندما لم أقبل في معهد الفنون المسرحية وعندما رأيت ابني بعد ولادته».