محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: أشعر بانتمائي وجدانيا لجيل عادل إمام

قال الفنان محمد رمضان، إنه خرج من مسلسل جعفر العمدة الذي حقق أرقاما قياسية ودخل تجربة جديدة في فيلم هارلي، مؤكدا أنه يشعر أنه من جيل عادل إمام ومحمود عبد العزيز وإسعاد يونس وجدانيا، وذلك خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ويُعرض على شاشة «دي إم سي».

وأضاف «رمضان»، أنه بمجرد أن حقق المال اللازم قام بشراء مكتب مثله مثل النجوم، مستطردًا ضاحكًا: «كنت عايز مراتي تلبسني هدومي وأنا رايح المكتب»، موضحًا أنه يمتهن مهنة الممثل لمدة 12 شهرا في العام، «باخد إجازة في السنة 15 يوم بقعد وسط ولادي في الصيف زي الدكتور والضابط».

محمد رمضان: عمري ما انقطعت عن الإذاعة

وتابع الفنان محمد رمضان: «عمري ما انقطعت عن الإذاعة وعرفت قيمتها من هذا الجيل أيضًا، قدمت المسرح من أجل الحفاظ على هذه الصناعة، وعمري ما انقطعت عن المسرح، أنا راجل بعمل في الفن بجميع أقسامه حتى الغناء».