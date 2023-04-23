هزة أرضية بقوة  3.2 درجة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت على 53 مسافة كيلومتر بين الغرب والجنوب الغربي من جوروم، و15 كيلومتر شمال غرب أوجورلوداج.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية الإيرانية، بعمق 2 كيلومترات، وقال «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 25 كيلومتر شرق مدينة دوجبايزيد التركية، ومسافة 76 كيلومتر جنوب مدينة يريفان عاصمة أرمينيا.