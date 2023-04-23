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إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة بحشد خلال مهرجان للطائرات الورقية بفرنسا

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على السائق المتسبب في الحادث

كتب:

حسن رمضان
04:18 ص | الأحد 23 أبريل 2023
موقع حادث بلدة «بيرك سور مير» شمالي فرنسا

موقع حادث بلدة «بيرك سور مير» شمالي فرنسا

كشفت وسائل إعلام، تفاصيل حادث مروري شهدته بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، أسفر عن إصابة مالا يقل عن 11 شخصا بينهم إصابات خطيرة.

حادث شمال فرنسا خلال مهرجان للطائرات

وأسفر حادث صدم سيارة، أمس السبت، حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية في نسخته الـ36 في بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 4 بجروح بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

4 إصابات بجروح بالغة جراء الحادث

وأشارت سلطات «با دو كاليه» في فرنسا، إلى فقد سائق مسن السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في البلدة الساحلية، وفقا لتقارير أولية.

وقالت خدمات الطوارئ، إن من بين الإصابات، 4 حالات بجروح بالغة، بينهن متقاعدتان«75 و82 عاما»، فيما ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على السائق، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

من جانبها، قالت أنباء غير مؤكدة إن السائق أصيب بحالة طبية طارئة تسببت في الحادث، وأشارت السلطات، لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، إلى أن الحادث  ليس مقصودا على الإطلاق.

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