إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة بحشد خلال مهرجان للطائرات الورقية بفرنسا

كشفت وسائل إعلام، تفاصيل حادث مروري شهدته بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، أسفر عن إصابة مالا يقل عن 11 شخصا بينهم إصابات خطيرة.

وأسفر حادث صدم سيارة، أمس السبت، حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية في نسخته الـ36 في بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 4 بجروح بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت سلطات «با دو كاليه» في فرنسا، إلى فقد سائق مسن السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في البلدة الساحلية، وفقا لتقارير أولية.

#Update: Just in - At the time of the driver hitting the 11 pedestrians in #Berck, #France, there was an kite festival going on with lots of other festivities around the festival. pic.twitter.com/5TmGi1TWGk