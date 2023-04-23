إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة بحشد خلال مهرجان للطائرات الورقية بفرنسا

كشفت وسائل إعلام، تفاصيل حادث مروري شهدته بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، أسفر عن إصابة مالا يقل عن 11 شخصا بينهم إصابات خطيرة.

حادث شمال فرنسا خلال مهرجان للطائرات

وأسفر حادث صدم سيارة، أمس السبت، حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية في نسخته الـ36 في بلدة «بيرك سور مير» الساحلية شمالي فرنسا، عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 4 بجروح بالغة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

4 إصابات بجروح بالغة جراء الحادث

وأشارت سلطات «با دو كاليه» في فرنسا، إلى فقد سائق مسن السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في البلدة الساحلية، وفقا لتقارير أولية.

#Update: Just in - At the time of the driver hitting the 11 pedestrians in #Berck, #France, there was an kite festival going on with lots of other festivities around the festival. pic.twitter.com/5TmGi1TWGk — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023

وقالت خدمات الطوارئ، إن من بين الإصابات، 4 حالات بجروح بالغة، بينهن متقاعدتان«75 و82 عاما»، فيما ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على السائق، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

#Update: Just in - Reports says that the driver who hit the 11 pedestrians in #Berck, #France was an elderly person who had some medical emergency at the time of the accident. pic.twitter.com/qEmbZmGj8k — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) April 22, 2023

من جانبها، قالت أنباء غير مؤكدة إن السائق أصيب بحالة طبية طارئة تسببت في الحادث، وأشارت السلطات، لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، إلى أن الحادث ليس مقصودا على الإطلاق.