والدة سعد لمجرد تعلن الإفراج عن ابنها من السجن في فرنسا

كشفت نزهة الركراكي والدة سعد لمجرد، أنّ ابنها غادر أسوار السجن، اليوم الخميس، بحسب تصريحات أدلت بها لعدد من المواقع الإخبارية المغربية.

سعد لمجرد متهم في قضية اغتصاب

ودخل سعد لمجرد في السجن بفرنسا، على خلفية إدانته في قضية اغتصاب.

سعد لمجرد لم يفكر في الانتحار

يذكر أن الفنان سعد لمجرد كان قد تعرض لشائعة خلال الساعات الماضية، تفيد بمحاولة انتحاره على خليفة حسبه في باريس.

تعود تفاصيل القصة الكاملة للفنان سعد لمجرد لعام 2016، عندما تعرف على فتاة تدعى «لورا» بعد إحياء حفل في العاصمة الفرنسية باريس، والتي كان تبلغ وقتها الـ 20 من عمرها، وقالت الفتاة الفرنسية في شهادتها أمام المحكمة أن المطرب المغربي اصطحبا إلى محل إقامته في فندق بشارع الشانزلزيه قبل أن يعتدي عليها بعد ذلك، وفقا لروايتها التي نشرها موقع «سكاي نيوز عربية».