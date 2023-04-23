صحيفة أمريكية: يجب على بايدن أن يكون منفتحا بشأن صحته مع الناخبين

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلا عن استطلاع حديث وكالة أنباء «أسوشيتد برس» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، إنه يجب على الرئيس جو بايدن أن يكون منفتحًا بشأن صحته مع الناخبين خلال السباق الرئاسي المقبل.

معظم الديمقراطيين سيؤيدون بايدن

وأجرى استطلاع في الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري على 1230 أمريكيًا تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وسيؤيد معظم الديمقراطيين، بايدن وسيصوت معظم الجمهوريين لدونالد ترامب إذا تم ترشيحهم من قبل أحزابهم لرئاسة الولايات المتحدة.

والغالبية العظمى من الأمريكيين لا يريدون رؤية أي من الرئيس الحالي أو سلفه في البيت الأبيض، وأشارت «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى عقد بايدن عددًا أقل من المؤتمرات الصحفية والمقابلات الإعلامية مقارنة بمعظم أسلافه المعاصرين.

وأضافت «نيويورك تايمز»، أن رفض بايدن التواصل مع الجمهور بانتظام، أثار تساؤلات حول عمره وصحته، موضحة أن في حالة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي لولاية ثانية، سيصبح جو بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

«رسائل إلى ترامب» كتاب جديد للرئيس السابق

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إصدار كتابه الجديد يحمل اسم «رسائل إلى ترامب» الذي يجمع رسائل وصورا وتعليقات كتبها، مضيفا عبر «تروث سوشيال»، إن سيصدر الكتاب الجديد سيصدر الأسبوع الجاري.

وأضاف ترامب: أن الكتاب الجديد، فيه مجموعة لا تصدق من الرسائل والصور وتعليقاته على ذلك كله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيكون «رسائل إلى ترامب» متاحا للبيع اعتبارا من 25 أبريل الجاري بسعر 99 دولارا لكل نسخة، وبتوقيع الرئيس السابق دونالد ترامب، مقابل 399 دولارا.