«رويترز»: ترشح بايدن للانتخابات الأمريكية 2024 الثلاثاء المقبل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمريكية تأكيدها اعتزام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الترشح لولاية جديدة في انتخابات 2024، متوقعة أن يعلن القرار رسميا، الثلاثاء المقبل.

ترشح بايدن للانتخابات الأمريكية 2024 برابط فيديو

وأفاد تقرير وكالة رويترز، بأنَّ مصادر أكدت نية ترشح بايدن لـ الانتخابات الأمريكية رسميا وعزمه إعلان ذلك عبر «رابط فيديو» من خلاله سيتم إطلاق حملة إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ترشح بايدن يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع «ترامب»

وأضافت المصادر المطلعة لـ «رويترز»، أنَّ ترشح بايدن البالغ من العمر 80 عاماً، للانتخابات الرئاسية الأمريكية من شأنه أن يمهد الطريق لمواجهة جديدة ومحتملة مع الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق دونالد ترامب، فيما أن «تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لإعلان بايدن قد يتغير».

تفاصيل جديدة عن ترشح بايدن بالانتخابات الأمريكية 2024

فيما كشفت تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، عن نيته الترشح للانتخابات الأمريكية قائلاً، «أخبرتكم أنني أنوي الترشح مجددا.. وسنعلن حملة الترشح قريبا».

يشار إلى تراجع شعبية الرئيس الأمريكي في استطلاع رأي رويترز عن ترشح بايدن الانتخابات الأمريكية 2024 خلال الأسبوع الماضي، الذي أظهر أن نسبة 39% من الأميركيين فقط راضين عن أدائه.

فيما لا يزال «البيت الأبيض» و«اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي» ممتنعين عن التعليق على موعد إعلان ترشح بايدن للانتخابات الأمريكية 2024، حتى الآن.

وكذلك لم يستقر الحزب الجمهوري على مرشحه للمنافسة بـ الانتخابات الأمريكية أمام ترشح بايدن، رغم استطلاعات رأي أظهرت أن الرئيس السابق دونالد ترامب في مقدمة مجموعة المرشحين الجمهوريين سواء المعلنين أو غير ذلك.

ومن أبرز الأسماء المرشحة عن الحزب الجمهوري للترشح في الانتخابات الأمريكية، نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتس والسفيرة الأميركية السابقة لدى لأمم المتحدة نيكي هيلي.