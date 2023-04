هفوة جديدة من بايدن.. الرئيس الأمريكي لا يعرف هل شارك ابنه في حرب العراق أم أفغانستان؟

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المتوقع أن يخوضها رئيس البلاد الحالي ضد دونالد ترامب، عاود الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكرار زلات اللسان، وكانت هذه المرة حول العراق وإيران، عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.

BIDEN: "I've been in and out of Iraq and Iran — Iraq and Iran, but Iraq, not Iran, I misspoke — Iraq and Afghanistan over 30 times"



That is another lie. pic.twitter.com/uQk6PjfuKO