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هفوة جديدة من بايدن.. الرئيس الأمريكي لا يعرف هل شارك ابنه في حرب العراق أم أفغانستان؟

كتب:

حسن رمضان
05:42 ص | الخميس 20 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المتوقع أن يخوضها رئيس البلاد الحالي ضد دونالد ترامب، عاود الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكرار زلات اللسان، وكانت هذه المرة حول العراق وإيران، عندما تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن.

تلعثم بايدن عن ذكر العراق وإيران

وتلعثم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران، وقال: «كنت في العراق وإيران.. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام.. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة.. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي أكتوبر 2022، أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح أدلى به حول بو، قائلا إنه مات في العراق.

وفاة بو بايدن بعد صراع مع سرطان الدماغ

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أعلن في 2015 أن بو بايدن، من المحاربين القدامى في حرب العراق، كان يشغل منصب المدعي العام لولاية ديلاوير الأمريكية توفي عن عمر 46 عامًا بعد صراع مع سرطان الدماغ، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

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