12 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. أبرزهم بايدن

أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، قد يقوم بإعلان حملته الانتخابية في خطاب مسجل الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

في الوقت نفسه، لا يزال المتنافسون الجمهوريون يحاولون الحصول على ترشيحهم للمنافسة الرئاسية من أجل منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفيما يلي قائمة بالمرشحين الذين أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات العامة المقبلة، بالإضافة إلى المرشحين المحتملين الآخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري:

أشارت التقارير في الأشهر الأخيرة إلى نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، الترشح لولاية رئاسية ثانية، ولكنه لم يصرح رسميا بذلك حتى الآن.

ووفقا لمصادر، قد يقوم بايدن بالإعلان عن ترشحه في خطاب مصور الأسبوع المقبل، ورغم أن البعض يرون أنه لا جدوى من إعلان ترشحه في وقت مبكر، وأنه يجب عليه التركيز على أداء مهامه الرئاسية، فإنه يستمر في البحث عن الدعم الشعبي والتأكيد على مواقفه وخططه السياسية، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده وعدم وجود منافس جدي له في الانتخابات الديمقراطية المقبلة، التي تبعد عنها ما يقرب من 19 شهرا.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، حملته الانتخابية في نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال يواجه انتقادات حادة من داخل الحزب الجمهوري بسبب دعمه لمرشحي اليمين المتطرف الذين فشلوا في الفوز بانتخابات التجديد النصفي.

وعلى الرغم من ذلك، يستمر ترامب في الحفاظ على شعبيته وقاعدته الانتخابية، ويعزز موقفه في استطلاعات الرأي بعد توجيه اتهامات له بدفع مبالغ مالية لممثلة أمريكية لشراء صمتها، وهو ما لم يؤثر على دعمه الشعبي.

ويرى الكثيرون أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي من الحزب الجمهوري، رغم أنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الدوائر الانتخابية، ولا يزال يواجه انتقادات واسعة النطاق من معارضيه ومنافسيه السياسيين.

يعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، نموذجا مشابها للرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن دون الدراما التي يصنعها ترامب، ويبدو أنه يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية بشكل محتمل، حيث أعلن أنه سيقوم بجولة خارجية خلال الأسبوع الجاري، تشمل دولاً عدة حليفة للولايات المتحدة من بينها اليابان وإسرائيل، في مسعي ترشحه المتوقع لانتخابات 2024 الرئاسية.

تعتبر نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، مرشحة محتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي تعتمد على سنها الصغيرة نسبيا «51 عاما» مقارنة ببايدن وترامب، وهي ابنة مهاجرين هنود.

تتمتع هيلي بسمعة طيبة داخل الحزب الجمهوري، إذ تعتبر واحدة من المحافظين الشديدي المراس، وتتعامل مع قضايا الجنس والعرق بطريقة مصداقية، ما يجعلها قوية في التعامل مع القضايا الحساسة، وتعرف أيضا بدفاعها الشديد عن المصالح الأمريكية في الخارج، ما يجعلها مرشحا جيدا للانتخابات الرئاسية.

