12 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة الأمريكية.. أبرزهم بايدن

أفاد مصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، قد يقوم بإعلان حملته الانتخابية في خطاب مسجل الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

في الوقت نفسه، لا يزال المتنافسون الجمهوريون يحاولون الحصول على ترشيحهم للمنافسة الرئاسية من أجل منافسة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفيما يلي قائمة بالمرشحين الذين أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات العامة المقبلة، بالإضافة إلى المرشحين المحتملين الآخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري:

1- بايدن

أشارت التقارير في الأشهر الأخيرة إلى نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، الترشح لولاية رئاسية ثانية، ولكنه لم يصرح رسميا بذلك حتى الآن.

ووفقا لمصادر، قد يقوم بايدن بالإعلان عن ترشحه في خطاب مصور الأسبوع المقبل، ورغم أن البعض يرون أنه لا جدوى من إعلان ترشحه في وقت مبكر، وأنه يجب عليه التركيز على أداء مهامه الرئاسية، فإنه يستمر في البحث عن الدعم الشعبي والتأكيد على مواقفه وخططه السياسية، خاصة في ظل تراجع نسب تأييده وعدم وجود منافس جدي له في الانتخابات الديمقراطية المقبلة، التي تبعد عنها ما يقرب من 19 شهرا.

2- ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 76 عاما، حملته الانتخابية في نوفمبر الماضي، لكنه لا يزال يواجه انتقادات حادة من داخل الحزب الجمهوري بسبب دعمه لمرشحي اليمين المتطرف الذين فشلوا في الفوز بانتخابات التجديد النصفي.

وعلى الرغم من ذلك، يستمر ترامب في الحفاظ على شعبيته وقاعدته الانتخابية، ويعزز موقفه في استطلاعات الرأي بعد توجيه اتهامات له بدفع مبالغ مالية لممثلة أمريكية لشراء صمتها، وهو ما لم يؤثر على دعمه الشعبي.

ويرى الكثيرون أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي من الحزب الجمهوري، رغم أنه لا يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الدوائر الانتخابية، ولا يزال يواجه انتقادات واسعة النطاق من معارضيه ومنافسيه السياسيين.

3- ديسانتس

يعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، نموذجا مشابها للرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن دون الدراما التي يصنعها ترامب، ويبدو أنه يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية بشكل محتمل، حيث أعلن أنه سيقوم بجولة خارجية خلال الأسبوع الجاري، تشمل دولاً عدة حليفة للولايات المتحدة من بينها اليابان وإسرائيل، في مسعي ترشحه المتوقع لانتخابات 2024 الرئاسية.

4- هيلي

تعتبر نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولاينا والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، مرشحة محتملة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهي تعتمد على سنها الصغيرة نسبيا «51 عاما» مقارنة ببايدن وترامب، وهي ابنة مهاجرين هنود.

تتمتع هيلي بسمعة طيبة داخل الحزب الجمهوري، إذ تعتبر واحدة من المحافظين الشديدي المراس، وتتعامل مع قضايا الجنس والعرق بطريقة مصداقية، ما يجعلها قوية في التعامل مع القضايا الحساسة، وتعرف أيضا بدفاعها الشديد عن المصالح الأمريكية في الخارج، ما يجعلها مرشحا جيدا للانتخابات الرئاسية.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! pic.twitter.com/BD5k4WY1CP — Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023

5- سكوت

تعد شخصية السياسي الجمهوري تيم سكوت، البالغ من العمر 57 عاما، أحد القلائل من أصحاب البشرة السوداء في الولايات المتحدة؛ الأمر الذي يمنحه ميزة فريدة، ولكنه ليس مشهورا بشكل كبير خارج ولاية ساوث كارولاينا.

مع ذلك، يتميز بتفاؤله وتركيزه على توحيد حزبه المنقسم، وهذا ساعده على مقاومة النهج الأكثر عدوانية الذي يتبناه ترامب وديسانتس، ونهجه المتفائل يستقطب مؤيدين، ولكن هذا قد لا يكفي لإلحاق الهزيمة بالمرشحين الآخرين الأوفر حظا، وخاصة ديسانتس الذي يعتمد على قائمة إنجازاته التشريعية المحافظة.

6- آركنسو

أعلن الحاكم السابق لولاية آركنسو آسا هاتشينسون، البالغ من العمر 72 عاما، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل الجاري، ونصح ترامب بعدم الترشح للانتخابات بسبب الاتهامات التي وجهت له.حيث قال هاتشينسون لمراسل قناة «إي بي سي» الأمريكية، جوناثان كارل: «لقد اتخذت قرارا، وقراري هو أنني سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة».

7- بنس

اندلعت خلافات بين الرئيس السابق ترامب ونائبه السابق مايك بنس، البالغ من العمر 63 عاما، بعد هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونجرس الأمريكي في 2021، إذ كان بنس داخل المبنى.

وقال بنس إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيسعى لترشيح نفسه في الانتخابات عن الحزب الجمهوري.

وفى مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أشار بنس إلى أنه وزوجته كارين، يصليان حول ما إذا كان عليه أن يترشح أم لا، مبينا أنهما يقتربان من اتخاذ قرار.

8- كريستي

تقارير تشير إلى أن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي كريس كريستي، البالغ من العمر 60 عاما لا يزال يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي عام 2016، رشح نفسه للانتخابات الرئاسية كأحد مؤيدي ترامب في بعض الأحيان، ولكنه انقلب عليه بعد الهجوم على مبني الكابيتول الأمريكي.

9- راماسوامي

في عام 2022، أسس المستثمر والمدير التنفيذي السابق في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفك راماسوامي، شركة للضغط على الشركات لتبني مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي 21 فبراير، أعلن راماسوامي نيته الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة عن طريق إصدار فيديو مدته 4 دقائق عبر الإنترنت.

وأثار راماسوامي حماسًا بين الناخبين الجمهوريين الباحثين عن بديل محتمل لترامب الذي ينتمي للتيار السياسي المعتاد، ولكنه لا يزال مرشحًا بعيد المنال.

10- كينيدي الابن

روبرت كينيدي جونيور البالغ من العمر 69 عامًا، ينتمي للحزب الديمقراطي ويتنافس مع بايدن، يثير جدلاً بسبب معارضته للقاحات، وهو نجل الراحل السيناتور الأمريكي روبرت إف كينيدي الذي تم اغتياله في عام 1968 أثناء ترشيحه للرئاسة.

وذكر كينيدي أنه سيعلن ترشحه خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

11- يونجكين

يُعتبر جلين يونجكين، مدير صناديق التحوط السابق الذي أصبح حاكم ولاية فرجينيا منافسًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، حيث ركز خلال حملته الانتخابية على حقوق الآباء في المدارس.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الواضح بالقضايا الاجتماعية، إلا أن العديد من مؤيديه الرئيسيين انضموا مؤخرًا إلى معسكر ديسانتس، مما يشير إلى أنه قد لا يترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

12- ويليامسون

أعلنت الكاتبة وخبيرة المساعدة الذاتية الأمريكية ماريانن ويليامسون، عن نيتها الترشح للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت ويليامسون قد ترشحت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2020 كمرشحة ديمقراطية، لكنها انسحبت قبل إجراء أي تصويت، وأعلنت رسميًا عن حملتها الأخيرة في 23 مارس، معلنة رغبتها في التحدي ضد جو بايدن في سباق الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.