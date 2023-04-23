 كيف تتخلص من الحموضة بعد تناول كحك العيد؟.. إليك التفاصيل

يعاني الكثيرون من حموضة المعدة بعد تناول الكحك والبسكويت في أيام عيد الفطر المبارك، وتعتبر أعراض الحموضة من الأعراض المؤلمة والشائعة وتحدث عندما لا يعمل الجهاز الهضمي بالشكل الصحيح، ويبدأ في إعادة أحماض المعدة إلى المريء أو أنبوب الطعام، وأكثر أعراض ارتجاع الحمض شيوعًا هو الشعور بالحرقان أسفل عظم الصدر، ومن خلال السطور التالية نجاوب على السؤال الشائع كيف تتخلص من الحموضة بعد تناول كحك العيد؟ وفقا لما نشره موقع «thehealthsite» الطبي.

كيف تتخلص من الحموضة بعد تناول كحك العيد؟

تناول الموز

يعد الموز من المصادر الغنية بالبوتاسيوم ويساعد في الحفاظ على مستوى إنتاج الحمض في معدتك تحت السيطرة، وتساعد مكونات معينة في الموز أيضًا على زيادة إنتاج المخاط في معدتك، ما يساعد على حمايتها من الآثار الضارة للإفراط في إنتاج الأحماض، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تسريع عملية الهضم، ومنع عودة الحموضة، وبالتالي تساعد في التخلص من الحموضة بعد تناول كحك العيد.

الحليب البارد علاج لحموضة المعدة

يمكننا شرب الحليب البارد لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يساعد على منع تراكم الأحماض وامتصاص الأحماض الزائدة المنتجة، وبالتالي تقليل أعراض الحموضة، كما أن كونه باردًا يوفر راحة فورية من الإحساس بالحرقان الذي يشعر به المرء أثناء ارتداد الحمض.

مشروب اليانسون

مشروب اليانسون الدافئ له خصائص قوية مضادة للقرحة «بسبب الزيوت الطيارة التي يحتويها»، ما يساعد على الهضم ويخفف الإمساك، كما يساعد على تبريد بطانة المعدة، مما يقلل من الإحساس بالحرقان الذى تشعر به أثناء نوبة الحموضة.

القرنفل

تتفاعل براعم التذوق في الفم مع الطعم اللاذع للقرنفل وتفرز اللعاب الزائد، والذى بدوره يساعد على الهضم ويتغلب على أعراض الحموضة، هذه التوابل لها خصائص طارد للريح وتساعد على تحسين حركة الطعام أسفل المعدة.

أوراق النعناع

يساعد النعناع على خفض المحتوى الحمضي للمعدة ويحسن الهضم، له تأثير تبريد يساعد فى تقليل الألم والحرق المرتبطين بارتجاع الحمض.

الزنجبيل

من المعروف أن جذر الزنجبيل يحسن الهضم ويساعد فى امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية الأساسية بشكل أفضل، كما أنه يحمى معدتك من القرحة عن طريق تعزيز إفراز المخاط وتقليل تأثير الحمض على معدتك.