«الإفتاء» لـ قناة الناس: الإسراف وملء المعدة بالطعام والشراب «مذموم»

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نأكل ونشبع، فقال «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه».

وأضاف «فخر» خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن الشبع في مفهوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نأكل بالقدر الذي يتيح لنا الأكل والشرب والتنفس بارتياح، لو وصلنا إلى هذا نكون حققنا الاعتدال.

الشبع عند النبي

وتابع، أن الشبع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن معناه عندنا، فالشبع عندنا هو امتلاء المعدة، لكن النبي عنده الشبع هو ثلث المعدة فقط، أما أن نملأ المعدة ونكتمها بالطعام والشراب والإسراف فإن ذلك مذموم، وبالتالي يجب إعداد المائدة بطريقة تليق بعدد أفراد المدعوين وبحيث أن يأكل كل واحد منهم القدر المعتدل الذي يشبعه.

انطلاقة جديدة لـ قناة الناس

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.