استشاري جهاز هضمي يُحذّر من تناول القهوة على الريق.. تسبب قرحة المعدة

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي، إن شرب القهوة بشكل يومي كل الريق له العديد من الأضرار وهي عادة غير صحية.

وأضاف «خورشيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن شرب القهوة على معدة فارغة من الممكن أن تسبب أضرارا بينها الشعور بالنعاس، والكافيين الموجود فيها يزيد من التعب والتوتر، والشعور بالرغبة في النوم، لذلك لابد من التوقف عن تناول القهوة صباحا على الريق.

أضرار تناول القهوة على الريق.. قرحة المعدة

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي، أن تناول القهوة على الريق كل يوم يسبب مشاكل للجهاز الهضمي، فالمرارة الموجودة في القهوة تعمل على زيادة اضطرابات المعدة كمتلازمة القولون، وقرحة المعدة وعسر الهضم، موضحا أن من بين المخاطر التي يتعرض لها الفرد حال تناول القهوة كل صباح على الريق، زيادة خفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم.

أضرار تناول القهوة على الريق كل صباح

وتابع الدكتور محمد خورشيد: «يمكن أن تتسبب القهوة وكثرة تناولها إلى اكتساب الوزن، مشيرا الى أن تناول القهوة يعمل على تغيير أوقات النوم، وفي هذه الحالة يتغير نمط الحياة واللجوء الى تناول الطعام في أوقات مختلفة ومضرة ومن ثم زيادة الوزن».

وعن حقيقة الإصابة بجفاف البشرة نتيجة تناول القهوة، أكد «خورشيد»، أن تناول القهوة قد يصيب البعض بجفاف البشرة، ويمكن أن ترفع القهوة مستوى السكر في الدم.

وطالب استشاري الجهاز الهضمي بضرورة التوقف عن هذه العادة اليومية، مشيرا الى أن كافة الأبحاث والدراسات أثبتت أن القهوة يتم تناولها بشكل يومي في منتصف اليوم على الأقل وليس صباحا.