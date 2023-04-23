العاهل المغربي يعين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للجيش

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، مفتشا عاما جديدا للجيش المغربي وقائدا للمنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وقالت وزارة القصور الملكية المغربية في بيان، إن العاهل محمد السادس، القائد الأعلى، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، عين الفريق محمد بريظ «من مواليد 1955»، مفتشا عاما للجيش، قائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

خبرة عسكرية تقارب 43 عامًا للفريق محمد بريظ

ومحمد بريظ لديه خبرة عسكرية تقارب 43 عامًا في مجال إعداد القوة والتدريب، وتخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية ضابط مدرعات، وحصل بريظ على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا.

وأضافت وزارة القصور الملكية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رشح الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن.

ويبلغ بلخير الفاروق من العمر «75 عامًا» وشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية منذ سبتمبر من العام 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.