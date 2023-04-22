المغرب ثاني دولة عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم «صور»

تحتفل المغرب اليوم بعيد الفطر المبارك، وتعتبر ثاني دول عربية بعد سلطنة عمان، وحرص المغاربة على بداية العيد بالصلاة في الساعة السابعة صباحا، ووصلت في بعض الأماكن إلى الثامنة، وبهذا يصبح شهر رمضان 30 يوما في مسقط والرباط و29 يوما فقط في باقي الدول العربية.

تعذر رؤية الهلال يؤخر فرحة المغاربة

وتعذرت رؤية هلال شهر شوال أيام عيد الفطر المبارك مساء الخميس في المغرب، فأخر الفرحة بالعيد ولكن بعد أن عرف المغاربة الموعد بدأت السيدات تخضيب الحناء وتجهيز الأطعمة والكحك والكسكس باللبن والمكسرات، وتجهيز الملابس الجديدة للرجال والأطفال وسط حضور الأهل من مختلف أنحاء المملكة لتقديم التهاني لباقي أفراد العائلات وسط حضور مميز للزي التقليدي المغربي الذي يختلف من إقليم إلى آخر بحسب صحيفة «الأحداث» المغربية.

ملك المغرب يصلي العيد في الدار البيضاء

وحرص ملك المغرب، الملك محمد السادس على أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد المحمدي في الدار البيضاء مع أبنائه، وعدد من رجال الدولة مرتدين الزي المغرب التقليدي.

أطعمة يتناولها المغاربة في عيد الفطر

يتناول المغاربة في عيد الفطر المبارك عدة أطعمة ومنها «كعب الغزال» و«بريوات» و«المعسلات» مع الحرص على ارتداء «الجلباب بالطربوش» و«البلغة الفاسية» و«الجبادور».