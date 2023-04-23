«الأرصاد» تحذر من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على بعض المناطق

حذرت الهيئة العام للأرصاد الجوية، من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة قد تكون رعدية أحيانا، وذلك في استمرار التقلبات الجوية خلال فصل الربيع.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الغطاء السحابي منتشر حاليا على معظم الأنحاء الجنوبية للبلاد، وخاصة كل من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها أمطار قد تكون خفيفة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا، في حين تظل الأجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية وصولا لمحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21