حالة الطقس اليوم في مصر.. أجواء باردة وممطرة

أصدرت اليوم الأحد، الأرصاد الجوية، في بيان، حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، لافتة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة صباحا مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري مائلة للدفء على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يسودها طقس مائلة للبرودة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية بدون استثناء، لافتة إلى ضرورة ارتداء جاكيت في حال الخروج من المنزل ليلا وخلال الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الأحد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20-30 % تقريبا على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد الجوية انه من المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد 23 أبريل الجاري.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23 أبريل على هذا النحو:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21