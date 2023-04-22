طقس الإسكندرية غدا في ثالث أيام العيد.. تحسن نسبي والعظمى تسجل 25 درجة

يشهد طقس الإسكندرية غدا الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اعتدال درجات الحرارة، وعدم وجود توقعات بسقوط أمطار، مع استمرار نشاط حركة الرياح وارتفاع الأمواج.

تفاصيل طقس الإسكندرية خلال ثالث أيام عيد الفطر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا خلال ثالث أيام عيد الفطر، مائل للحرارة صباحا، ويتغير بشكل كبير، حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية غدا 25 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 16، بارتفاع درجة واحدة عن اليوم، ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة، مائلا إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 34 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر، والتي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة، في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، ومن ثم يكون الأجواء مهيأة لنزول البحر مع الحرص لرواد شواطئ الإسكندرية خلال ثالث أيام عيد الفطر.