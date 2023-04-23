4 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس ثالث أيام عيد الفطر.. بينها دمياط

تواصل درجات الحرارة بطقس اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعها على عدة محافظات متخطية الـ40 درجة مئوية، لأول مرة انتهاء فصل الشتاء وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بينما تظل الأجواء معتدلة على باقي الأنحاء ومائلة للبرودة على البعض الآخر.

تسجل 5 مدن، أعلى درجات حرارة، بين 35 و40 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى بين 20 لـ 21 درجة مئوية، في طقس حار إلى معتدل ليلا.

وتسجل 4 مدن أخرى، أقل درجات حرارة بطقس اليوم الأحد لتحتل صدارة أكثر المدن برودة بطقس ثالث أيام العيد بدرجات حرارة بين 23 درجة مئوية للعظمى، لكل منها من 13 لـ 16 مئوية للصغرى.

طقس المدن الدافئة ثالث أيام العيد

تشهد المدن الأكثر دفئا بثالث أيام عيد الفطر المبارك ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس نهارًا، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والأمراض والتنفسية وانعدام فرصة سقوط الأمطار على أي منها.

درجات الحرارة ثالث أيام العيد

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الأحد و المدن الأكثر برودة في ثالث أيام عيد الفطر 2023 المبارك، وهي كالتالي:

المدن الأكثر حرارة بطقس ثالث أيام العيد

- أسوان 39 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

- أبو سمبل 40 درجة للعظمى،21 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 35 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و 20 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و 20 درجة للصغرى.

المدن الأكثر برودة بثالث أيام العيد

- بورسعيد 23 درجة للعظمى، و 16 درجة للصغرى.

- السلوم 23 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.

- مطروح 23 درجة للعظمى، و 13 درجة للصغرى.

- دمياط 23 درجة للعظمى، و16 درجات للصغرى.