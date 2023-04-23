«التعليم العالي»: لا تعديل لقواعد القبول بكليات القطاع الطبي حتى الآن

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أنه لا يوجد أي تعديل في قواعد القبول لكليات القطاع الطبي حتى الآن في تنسيق الجامعات 2023، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي هو المنوط بذلك، لافتا إلى أنه جرى التأكيد من قبل اللجنة على ضرورة التوسع الأفقي في القطاعات والمنشآت العلمية والبحثية الطبية وليس التوسع الرأسي فقط، ما جرى العمل به خلال الفترة الماضية.

تنسيق كليات القطاع الطبي في الجامعات 2023

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التعليم الجامعي وخاصة القطاع الطبي شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة الماضية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وبما يسهم في إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.