رئيس لجنة القطاع الطبي بـ«الأعلى للجامعات»: لا تغيير في قواعد القبول

أكّد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي الأسبق، أنَّه لا توجد أي تغييرات في قواعد القبول بكليات القطاع الطبي في تنسيق القبول بالجامعات 2023 حتى الآن، موضحاً أنَّ القرار يخضع للمجلس الأعلى للجامعات وهو المنوط بالوضع أو التعديل لأي أطر تتعلق بتنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف رئيس قطاع كليات الطب بالمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نأمل ألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بكليات القطاع الطبي الموجودة حالياً عن الأعداد المسموح بها وحتى لا تؤثر الزيادات على الطاقة الاستيعابية لها والخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وأن التوجه الحالي هو التوسع في الكليات أفقياً من حيث الإمكانيات والقدرات العلمية لها كي تستوعب الطلاب وتلبي سوق احتياجات سوق العمل».

وتابع رئيس لجنة القطاع الطبي، أنَّ العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة لمتابعة كل العمل بمختلف القطاعات بما يسهم في تقديم خدمة تعلمية متميزة .