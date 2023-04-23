جامعة سوهاج: لم نحرم الطلاب غير المسددين للمصروفات من الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الثاني 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، والتي من المقرر أن تنتهي الثلاثاء، موضحين أنه جرى الانتهاء من امتحانات الميدتيرم، ولم نحرم أي طالب متعثر في سداد المصروفات الدراسية من دخول الامتحانات.

انتظام العمل بمختلف الكليات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يمنع أي طالب أو طالبة من دخول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023 بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية.

وأوضح أن العمل ينتظم بمختلف الكليات نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، مؤكدا أن العمل بالخريطة الزمنية بمختلف الكليات يسير بصورة إيجابية وطبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها.

الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجاري

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، أمين الأعلى للجامعات الخاصة السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، لافتا إلى أنه لم يمنع طالب أو طالبة من دخول امتحانات الميدتيرم خلال الفترة الماضية، بسبب التعثر في سداد المصروفات الدراسية.