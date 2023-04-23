هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟.. «الأزهر الشريف» يوضح

هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟.. تساؤل يشغل بال عدد من المسلمين من الراغبين في صيام هذه الأيام المباركة، ولكن قد لا يعلم البعض منهم إذا كان يشترط التتابع في صيامها أم لا، وهو ما أوضحه الأزهر الشريف من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى، ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

مركز الأزهر للفتوى يرد على سؤال هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية، إنه يجوزُ صيام السِّت من شوال بداية من ثاني أيام عيد الفطر، 2 شوال، وحتى نهاية الشهر، ويجوز صيامها بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، ويجوز صيامها متتابعة، أو متفرقة على مدار الشهر.

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، على تساؤل هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال؟ مستشهدة بالحديث النبوي الشريف: قال رسول ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». صحيح مسلم (2/ 822).

صيام الست من شوال

وتابع مجمع البحوث الإسلامية في إجابته عبر منشور على صفحته الرسمية على «فيس بوك» بأن الفقهاء اختلفوا في الأفضل؛ تتابعها أو تفريقها، فذهب فريق من الفقهاء -منهم الشافعية- إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد؛ لظاهر قوله: «ثم أتبعه»، قال النووي: يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 79).

وواصل مجمع البحوث الإسلامية في بيانه: وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرًا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 236)، ويحصل امتثال السنة في كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أو تفرَّق.