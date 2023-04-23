تعرف على فضل وثواب صيام الست من شوال.. «الإفتاء» توضح

يحرص الكثير من المسلمين على صيام 6 أيام من شوال من كل عام عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتساءل البعض خلال الأيام الماضية عن فضل وثواب صيام الست من شوال.

فضل وثواب صيام الست من شوال

وتجيب الوطن خلال السطور الآتية عن فضل وثواب صيام الست من شوال؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار فضل صيام الست من شوال ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

الحسنة بعشر أمثالها

وتفسير أنَّ ذلك يعدلُ هذا القدر من الثواب، هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع أثني عشر شهرًا تمام السنة.