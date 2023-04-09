ما حكم استخدام البخور والمعطرات خلال الصيام؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

ما حكم استخدام البخور والمعطرات خلال الصيام؟ سؤال يتردد منذ بداية شهر رمضان الكريم، والعديد من الناس يتساءلون عن هل استخدام العطر يفطر أم لا؟ كونه له رائحة نفّاذة قد تخترق الأنف والفم وتدخل إلى الجوف، وهو ما رد عليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

حكم استخدام البخور والمعطرات خلال الصيام

وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصّات التتواصل الاجتماعي فيس بوك، إنّ العطور عليها خلاف من العلماء حول ما إن كانت تفطر أم لا.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية: «الروائح الطيبة لا تفطر الصائم اتفاقًا، وإنما الخلاف في استنشاق البخور فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن استنشاق البخور عمدًا يفسد الصوم، وأنَّ شمَّه من غير استنشاق له ولا قصد لا يفسده».

مجمع البحوث الإسلامية

واختتم مجمع البحوث الإسلامية: «ولم يرَ الشافعيةُ ضررًا على الصوم من استنشاقه سواء عمدًا أو غيرَ عمدٍ، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ».