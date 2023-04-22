هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية القضاء؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص الكثير من المسلمين على صيام 6 أيام من شهر شوال التاليين لشهر رمضان الكريم باعتبارها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ البعض يتساءل خلال الأيام الماضية، هل يجوز صيام ست من شوال بنية القضاء؟ وذلك بهدف إتمام الصيام على أكمل وجه دون أي أخطاء قد تنقص أو تضيع أجره.

«الإفتاء» توضح حكم صيام ست من شوال بنية القضاء

وتجيب «الوطن» خلال السطور التالية، عن تساؤل هل يجوز صيام ست من شوال بنية القضاء؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، إذ قالت الدار إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

وقت نية صيام الست من شوال

نية صيام الستة من شوال يمكن القيام بها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.