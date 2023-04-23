«بلينكن»: إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في الخرطوم وتعليق العمل بها مؤقتا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، تعليق العمل مؤقتا بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، وإخلاءها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدا إجلاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، عن «بلينكن» قوله إنه جرى إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان من السفارة، مضيفا أن واشنطن ستواصل مساعدة الأمريكيين في السودان، وستقوم بإطلاع المواطنين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، الدعوة لتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للاشتباكات.