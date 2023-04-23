«الخارجية» تدعو المصريين في السودان للتوجه إلى أقرب نقطة بالخرطوم تمهيدا لإجلائهم

دعت وزارة الخارجية المصرية، المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، للتوجه إلى أقرب نقطة بالعاصمة تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة، في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية.

وحددت وزارة الخارجية المصرية نقاط التجمع في العاصمة السودانية على النحو التالي:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال 00249906398621.

2 - مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال 00249116604033 - 002249118162679.

كما دعت الوزارة المصريين الراغبين في عدم مغادرة مدينة الخرطوم البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية.