السعودية تستقبل الدفعة الأولى من مواطنيها بعد إجلائهم من السودان

أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن القيادة السعودية تعمل دائما على راحة مواطنيها في الخارج، وبناءً عليه اتخذ القرار بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين المتواجدين في السودان، وأيضا تم إجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

استقبال نائب وزير الخارجية السعودي للدفعة الأولى من مواطني المملكة

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الدفعة الأولى من مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة على متن سفينة جلالة الملك الجبيل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

نقل المواطنين السعوديين من الخرطوم

وقال «الخريجي»، إن رحلة نقل المواطنين السعوديين والرعايا كانت طويلة بدءا من الخرطوم مرورا بعدد من المناطق في السودان حتى الوصول إلى بورسودان، وبتكاتف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والدور الكبير لوزارة الدفاع التي قامت بتنفيذ هذه الخطة، نحتفل جميعا بعودة أبنائنا وأبناء الدول الشقيقة والصديقة إلى أرض المملكة العربية السعودية والتي تواكبت مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

المواطنون السعوديون يعربون عن الشكر لحكومتهم

من جانبهم، أعرب المواطنون السعوديون ورعايا الدول الشقيقة والصديقة عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية، وللجهات المعنية في المملكة على ما بذلوه من جهود لتأمين نقلهم، والعمل على تسهيل إجراءات وصولهم إلى المملكة.

كما كان في استقبال المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري، وعدد من المسؤولين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة التي تمثل الرعايا الواصلين.