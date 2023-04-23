«الإنتاج الحربي»: ربط منظومة بطاقات التموين مع الرقابة الإدارية لمراجعة صحة البيانات

قال المهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، إنه جرى ربط منظومة البيانات الإلكترونية لبطاقات التموين، مع هيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة صحة بيانات مستفيدي التموين والخبز.

3 مراحل لمنظومة إدارة بطاقات التموين

وأضاف «محروس»، في تصريحات اليوم، أن منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين التي عملت عليها الشركة، بدأت بـ3 مراحل، أولها كان تحديث وأرشفة بطاقات صرف الدعم، وجرى الانتهاء من العمل عليها وتنفيذها في يونيو 2016.

وأوضح رئيس الشركة، أن المرحلة الثانية من المنظومة، تمت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية؛ إذ جرت مراجعة قاعدة بيانات منظومة الدعم، ليجري اعتماد 54 مليون رقم قومي، وتحديد 19 مليون رقم قومي مطلوب تصحيحه.

وأشار إلى أن شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، تسلمت في المرحلة الثالثة من المنظومة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتبارًا من فبراير 2017، وجرى أيضًا توحيد بيانات «الدعم التمويني»، واستكمال أعمال التنقية من التكرار وحذف الوفيات والمهاجرين.

قائمة صرف بطاقات التموين

ولفت إلى أن الشركة تعمل على إصدار قائمة صرف البطاقات التموينية، طبقًا لقواعد البيانات اعتبارًا من يناير 2018، حتى الآن، مؤكدًا أن منظومة «إدارة البطاقات» من أهم أولويات «شركة النظم»، لأنها تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وأوضح أن الشركة توفر خدمة استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين، والرد على استفساراتهم عبر الـ«CALL Center»، مع ربط هذا المركز بـ«الرقابة الإدارية».