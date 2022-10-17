نسبة صرف السلع التموينية 75% لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم الاستثنائي

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لـ23 مليون بطاقة ضمن مقررات التموين المخصصة لهم عن شهر أكتوبر الجاري، وذلك من منافذ البقالين البالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى محافظات الجمهورية، إذ بلغت نسبة صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر وحتى الآن 75% من إجمالي المواطنين المستحقين للدعم السلعي والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة بقاعدة بيانات منظومة الدعم، طبقا لما أكدته مصادر لـ«الوطن».

صرف السلع التموينية بالتزامن مع مقررات الدعم الاستثنائي

وتستمر منافذ البقالين في صرف السلع التموينية بالتوازي مع صرف حصص السلع المخصصة لـ 9 ملايين و100 ألف أسرة منهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية والباقي من أصحاب معاش تكافل وكرامة هم الأسر المستحقة لقيمة الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

ويتكلف الدعم الاستثنائي والذي يصرف لمدة 6 أشهر بدأ صرفه في شهر سبتمبر الماضي، ويستمر حتى شهر فبراير 2023 المقبل، إذ أقرت وزارة التموين أحقية المواطن صاحب البطاقة التموينية في اختيار السلع المستحقة التي يحتاجها بقيمة الدعم الاستثنائي والمحدد قيمته 100 جنيه شهريا يجرى صرفها للشهر الثاني على التوالي، بقرار من الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية لـ9 ملايين و100 ألف أسرة من الأسر الأكثر استحقاقًا للدعم التمويني.

ثبات أسعار الأرز والسكر في قائمة السلع التموينية

وشهدت قائمة السلع التموينية عن شهر أكتوبر ثبات واستقرار في أسعار الأرز والسكر، إذ تستمر وزارة التموين في صرف كيس السكر بقيمة 10 جنيهات ونصف الجنيه، وأيضا في صرف كيس الأرز بسعر 10 جنيهات ونصف جنيه، فيما ضمت القائمة أيضا سلعة إضافية وهي أكياس القهوة سريعة الذوبان بسعر 3 جنيهات للكيس.