%95 نسبة صرف السلع التموينية عن أكتوبر.. يوميا حتى 9 مساء

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ البقالين مستمرة في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مستحقاتهم من مقررات السلع عن شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن نسبة صرف السلع بلغت حتى الآن 95% من إجمالي الحاملين للبطاقات التموينية.

مواعيد صرف السلع التموينية

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن صرف السلع التموينية على البطاقة يتم يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك من منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا من فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

ونوه المصدر بأن مواعيد صرف سلع الدعم الاستثنائي المستحق لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة من بينهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية، يتم أيضا من منافذ البقالين في نفس مواعيد صرف السلع الشهرية ببطاقة التموين.

تكثيف ضخ السلع لسد احتياجات المواطنين

وأكدت المصادر على استمرار ضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة للسلع الأساسية التي تطرحها وزارة التموين على بطاقة الدعم، من أجل توفير احتياجات منافذ البقالين من السلع لصرفها للمواطنين، إذ يتم ضخ يوميا 4 آلاف طن من سلعة السكر، و3 آلاف طن من سلعة الزيت، و1000 طن من المكرونة، و1000 طن من الأرز التمويني.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر أحقية الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي والحدد قيمته 100 جنيه شهريا، في صرف السلع على 4 دفعات من منافذ البقالين طبقا لاحتياجاتهم لكل من تسلم رسالة الزيادة الاستثنائية على بون صرف الخبز.